Scandale sanitaire des Jardins d'Apolline: l'association des résidents reste inquiète

Le gouvernement a tranché. La rénovation des Jardins d’Apolline sera opérée par un trio inédit de promoteurs: Satri, Engeco et JB Pastor & Fils.

L’annonce a jeté un froid au sein de l’association des résidents d’Apolline.

"On nous a demandés si c’était une blague de Noël", souligne Céline Lubert, la vice-présidente, listant des réactions vives d’habitants. Notamment sur le fait de confier à Satri et Engeco, constructeurs à l’origine du projet, le soin de sa rénovation. Franck Lobono, qui préside l’association, enchaîne: "Depuis octobre, il n’y a plus eu de réunion publique organisée pour nous, résidents. Ce que nous regrettons aussi, ce sont les incohérences successives dans les décisions.

On nous dit qu’il devait avoir un appel d’offres, et voilà qu’un choix de consortium est acté. En octobre dernier, on nous annonçait que tout serait démoli jusqu’au béton puis reconstruit. Cette solution nous semblait la meilleure.

Là, ça ne semble plus clair. On ne sait plus à quelle voix officielle se fier. Nous restons vigilants pour garantir un appartement remis complètement à neuf à chaque résident".

>>LIRE AUSSI. Malgré le scandale sanitaire des Jardins d'Apolline à Monaco, Albert Croesi veut faire taire les rumeurs