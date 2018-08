Réseaux sociaux : des codes et des règles

Créer un profil et un compte sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le plus difficile. Ce qui l'est en revanche, c'est se créer une communauté et fidéliser les abonnés. « Il n'y a pas de secret, pour avoir des followers et les garder, il faut tout d'abord publier du contenu en continu », précise Corinne Kiabski,...