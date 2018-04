Redynamiser urgemment le centre-village

Parmi les autres priorités pour le cœur du village, les deux listes s'accordent également sur la nécessité de réinvestir les lieux vacants. Avec l'objectif d'offrir un véritable espace de vie et de rencontres. Bref, du dynamisme.



Pour Paul Mazet, les finances de la commune vont de pair avec sa désertification. Aussi préconise-t-il de mener une bataille pour augmenter les ressources de Castillon. Via ses atouts fonciers et touristiques. « Les comptes du village sont dans le rouge. Pas vif, certes, mais on a laissé accroître les dépenses, sans surveiller d'assez près les recettes. Il y a bien trop de procédures en cours qui coûtent énormément...