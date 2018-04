Recrutement sur mesure au lycée Paul-Valéry

Le lycée professionnel Paul-Valéry, la Mission locale Est 06, Pôle Emploi de Menton et l'Union des cafetiers restaurateurs du Pays mentonnais (U.C.R.P.M) se sont donné la main, hier après-midi, pour une opération emploi tout à fait inédite dans le bassin. En effet, à l'initiative de l'U.C.R.P.M et de son président Daniel Minéo*, un recrutement de serveurs et commis de cuisine s'est déroulé dans les locaux de l'établissement scolaire de Garavan, au cœur de son restaurant d'application, centre névralgique de cette formation menant à une profession...