Record au Printemps des arts: le quatuor le plus long du monde

Quand je suis arrivé, vendredi soir, au Musée océanographique de Monaco, pour le Printemps des arts, on m'a invité à me déchausser et enfiler des chaussons.



« C'est pour ne pas faire de bruit au cas où vous vous déplaceriez pendant le concert », m'a-t-on expliqué.



« Mais généralement, je ne me déplace pas pendant les concerts ! », ai-je rétorqué.



« Attention, celui-ci va durer… cinq heures ! »



Au programme figurait en effet le quatuor le plus long du monde, dû au compositeur américain Morton Feldman. Je déposai donc mes chaussures comme à l'entrée d'une mosquée. Direction la belle salle du Musée océanographique,...