Réaliser votre propre parfum à emporter à l'Université dans la ville

Créer son parfum selon sa personnalité, unique et exclusif. C'est ce que propose l'Université dans la ville, jeudi prochain, le 18 janvier, au Centre. L'atelier sera animé par Michèle Dulac, créateur de parfum, concepteur, conseiller, professeur et animateur. Il s'agit d'une « initiation à l'olfaction des huiles essentielles et à la composition d'un parfum naturel dans un spray à emporter», explique Michèle Dulac....