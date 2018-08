Qui sont les artistes qui font les belles heures du Cirque du Soleil?

Elle s’appelle Dassy. Cette souriante et pétillante jeune femme de 27 ans vient de la capitale Sud-coréenne, Séoul. Et, en gros, son métier, sa passion c’est la danse.

"J’ai commencé à danser il y a 17 ans. Je danse véritablement partout! Je prends des cours parfois, j’enseigne aussi, je danse avec mes amis…" Mais elle reste trop modeste sur sa carrière, car en la poussant un peu, on découvre que Dassy a également participé à une émission de télévision américaine intitulée "So you think you can danse?" (en anglais: "alors vous croyez savoir danser?"). Elle a également participé à des clips vidéos.

C’est la première fois qu’elle travaille avec le Cirque du Soleil. "Je suis vraiment super excitée. J’ai cru que je ne travaillerais jamais avec eux! J’ai passé une audition en 2012 à Orlando, avec succès, mais ils ne reprenaient pas contact. J’espérais tellement. J’ai continué à envoyer des nouvelles de mon travail. Et ils m’ont rappelé. Vous savez, c’est quelque chose qui va changer ma vie."

