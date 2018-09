Promenade du Larvotto : un projet autour de 50 Me

« On envisage un Larvotto qui s'intègre bien avec le projet d'urbanisation en mer et qui reprendra le projet conçu par le grand architecte Renzo Piano mais qui, en même temps, correspond à ce que souhaitent la population et les exploitants de la plage.

« On envisage un Larvotto qui s'intègre bien avec le projet d'urbanisation en mer et qui reprendra le projet conçu par le grand architecte Renzo Piano mais qui, en même temps, correspond à ce que souhaitent la population et les exploitants de la plage. Il s'agit de faire des aménagements beaux mais raisonnables. Il faut que l'offre reste en phase avec ce que nous sommes, une ville-Etat, avec des gens de...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois