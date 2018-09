À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront ce week-end, samedi 15 et dimanche 16 septembre, l'office de tourisme de Beausoleil propose plusieurs visites guidées gratuites : Samedi et dimanche matin, accueil café gourmand, à 9 h 30, à l'office de tourisme, suivi de la visite du Riviera Palace Samedi après-midi, projection d'un documentaire sur le Riviera Palace, à 14 h, suivi des visites commentées du Riviera Palace et du Foyer du Poilu avec un cocktail d'au revoir offert en fin de visites.

