Pourquoi les rues de la Principauté sont si propres

Pour nombre de touristes, surtout s'ils viennent de Marseille ou de Paris, la propreté de Monaco saute aux yeux dès leur arrivée sur le Rocher. Une propreté qui les étonne et les laisse stupéfaits. Derrière ces sols et ces ascenseurs brillants, ces rues impeccables, se cache le travail de près de 140 agents de voirie et de 60 personnes chargées de la collecte des déchets, dispersés sur l'ensemble de la Principauté. Tous des employés de la SMA (Société monégasque d'assainissement).



La société fête ses 80 ans d'existence cette année. La DAU (Direction de l'Aménagement urbain) est le service qui a confié le traitement des déchets...