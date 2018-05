Pourquoi les ruches prolifèrent en ville

Quand on a vu que le prince Albert II était à Marseille pour la création d'une union apicole transfrontalière, notre curiosité a été piquée au vif. On s'est dit : « Mais au fait ! Il y a des ruches à Monaco ! Dans quel état sont-elles ? »



Alors on est allé butiner des infos pour faire le point, et on n'a pas été déçu du voyage.



Un bel après-midi ensoleillé de la semaine dernière, nous sommes allés à la rencontre de Georges Restellini, chef de section jardin à la direction de l'aménagement urbain de Monaco. C'est un peu le patron des espaces verts du gouvernement princier. Et question butineuses, il en connaît un rayon.



À Fontvieille depuis...