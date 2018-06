Pourquoi la halle du marché de la Condamine était fermée ce vendredi matin?

Ce vendredi matin, la Halle du Marché de la Condamine a fait les frais des intempéries survenues durant la nuit de jeudi à vendredi.

En raison des travaux d’étanchéité en cours de réalisation dans les locaux du restaurant situé au 1er étage du bâtiment, et "du fait de l’intensité exceptionnelle des précipitations", note la mairie, "une accumulation d’eau s’est produite dans les faux-plafonds de la Halle, ainsi qu’un écoulement provoquant un début d’inondation".

agir rapidement

pour éviter tout danger

"Afin d’assurer la mise en sécurité du public et des commerçants, et de procéder aux interventions nécessaires, le Service du Domaine Communal – Commerces, Halles et Marchés, a momentanément fermé l’accès à la Halle du Marché de la Condamine ce matin", précise la mairie.

La situation sous contrôle, les lieux ont peu être rendu au public ce vendredi midi. Avec les excuses de la mairie qui a souhaité agir "rapidement" face à la "dangerosité".