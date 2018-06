Pourquoi de nouveaux conteneurs à déchets sont installés sur le port de Monaco

C'était devenu nécessaire. En effet, les enclos, situés jusqu'à présent sur le quai du T central, devenaient parfois des "mini déchèteries" où les plaisanciers déposaient leurs encombrants. Par ailleurs, lors des grandes manifestations (Grand-Prix, Monaco Yacht Show...), alors que la production de déchets était maximale, la Société monégasque d'assainissement n'y avait pas accès.

Un site d'accès permanent, avec implantation de conteneurs enterrés et semi-immergés, a donc été défini. Il est en cours de l'installation. Le gouvernement assure que toutes les précautions ont été prises pour ne pas polluer le milieu aquatique: pose d'un barrage anti-pollution, prélèvement et analyses de l'eau systématiques.

Ce nouvel espace "Port propre" est équipé pour le tri des déchets (conteneurs pour les déchets d'emballages et pour le verre) et également pour les déchets issus de l'activité des plaisanciers: huiles usagées et filtres à huile. De plus, des trappes ont été prévues pour les gros producteurs de déchets.

Les conteneurs enterrés sont totalement étanches. Une grille récupère en outre, dans un déshuileur, les eaux de ruissellement aux abords de la borne récoltant les huiles usagées des bateaux. Ainsi, plus aucune eau potentiellement sale ne vient polluer le milieu aquatique.