Pour la sécurité du Grand Prix, un exercice de secours grandeur nature sera organisé ce vendredi

Pendant du plan de secours "Novi" (nombreuses victimes) en France, le plan rouge fera l’objet d’un exercice grandeur nature, ce vendredi 11 mai, entre 17h20 et 19h30, à Monaco.

Pas de panique, "dans tous les cas de figure, le circuit rouvrira au public à 19h30", promet l’ACM. Ce plan d’État est voué à être déclenché "si une catastrophe survenait sur une tribune par exemple", détaille le colonel Varo.

La consigne serait alors simple pour les commissaires de piste: rester à leur poste et attendre les ordres de la Direction de course.

Plus de 30 victimes

"C’est un vrai exercice de terrain élaboré d’abord à partir d’un accident sur la piste, à proximité d’une tribune pour générer de nombreux blessés dans le public, et qui impliquera, à un moment donné, une décision forte: l’engagement des secours à proximité mais surtout, comme on aura dépassé les 30 victimes, le déclenchement du plan rouge qui va impliquer l’arrêt de la course", précise le colonel, qui pourra s’appuyer sur 80 militaires et autant de commissaires feu, 10 véhicules dédiés exclusivement aux interventions sur piste, 2 commandos d’extraction, 1 ambulance armée par les sapeurs pompiers. 5 véhicules feu et extraction en cas d’urgence incendie seront aussi disséminés sur des endroits clés du circuit et, comme chaque année, 4 ambulances du SDIS 06 présentes en renfort.