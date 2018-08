Pour l'ADNA06, le combat se poursuit

Près de 1 500 adhérents, des milliers de plaintes récoltées - plus de 3 000 comptabilisées pour la seule période novembre 2017-février 2018 - et une activité de tous les instants... Certainement que l'ADNA06 (association de défense contre les nuisances aériennes) se passerait bien d'une telle popularité. Oui, mais voilà...



«Sincèrement, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus d'avions qui ne respectent pas les trajectoires, soupire Albert Dauphin, qui a succédé à Jean-Claude Boschel en janvier à la tête de l'association. Ca fait plus de 15 ans qu'on nous promet des alternatives, des solutions miracles, mais...»



À l'instar de ce qu'explique Jacques Pouplot, l'ADNA a jugé infructueux les échanges amorcés avec « la présidence du directoire...