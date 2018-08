Place du Casino : 80 % de non à la piétonnisation

À Monte-Carlo, on ne parle que de ça depuis trois semaines. Le changement de plan de circulation sur la place du Casino, mis en place le 9 août, suscite un débat passionné chez les usagers et les lecteurs de Monaco-Matin. Il suffit de tendre l'oreille et le carnet de notes sur cette place mythique de la Principauté pour recueillir les avis, souvent négatifs (lire ci-contre).



Sur la page Facebook de votre quotidien préféré, une majorité de voix s'élèvent contre le nouveau plan de circulation en test jusqu'à la fin de l'automne. Le vote mis en place il y a tout juste une semaine sur notre site (*), qui totalisait tout de même 569 votants hier à midi, est également sans équivoque : 80 % des internautes sont contre la piétonnisation de la place du Casino. Tout au moins, dans sa configuration actuelle, avec un plan de circulation qui...