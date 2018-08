PHOTOS. Revivez le show époustouflant du Cirque du Soleil à Monaco

"C’est un événement créé sur mesure, confiait Manuel Bissonnette, directeur artistique de la troupe, dans nos colonnes. On essaie d’explorer la culture et l’histoire monégasque."

Touché au cœur

Pari gagné. Avec les roulettes du casino et les palaces en décors de lumières, les passagers débarquant d’un train en Principauté, avec ces costumes et cette ambiance redonnant vie au Monte-Carlo du début du XXe siècle, et avec cette allusion à la mer et aux explorations des océans chères aux deux princes Albert, le Cirque du Soleil a même réussi à toucher le cœur des Monégasques.

Un moment rare, disions-nous. Un show unique qui ne vivra que jusqu’à samedi soir.









Cirque du Soleil, salle des Étoiles. Dîner à 20h30, spectacle à 22h30. Tarifs: de 163,50 € à 403,50 €.