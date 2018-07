PHOTOS. Retour sur 70 ans de galas de la Croix-Rouge monégasque

C'était le 10 août 1948. Maurice Chevalier a-t-il entonné Dans la vie faut pas s'en faire sous les décors de l'ancien Sporting d'été ? Impossible de le dire car la set-list n'a pas été conservée, mais cette chaude soirée d'été posait les bases de ce qui allait devenir le rendez-vous le plus couru de la saison monégasque : le gala de la Croix-Rouge.

Sept décennies après sa création, la soirée du 27 juillet à la Salle des Étoiles marquera les soixante-dix ans de la Croix-Rouge monégasque initiée, en 1948, par le prince Louis II.

De Joséphine Baker à Whitney Houston

Au fil des années, le gala en Principauté, rendez-vous mondain et glamour de l'été, a vu défiler sur scène tout ce que le music-hall a fait de mieux. Ella Fitzgerald, Joséphine Baker, Charles Trenet, Sammy Davis Jr., Line Renaud, Elton John, Stevie Wonder, Whitney Houston, Liza Minnelli, Diana Ross, les Beach Boys, les Scorpions pour en citer quelques-uns. Jusqu'à l'énergique Christine and the Queens l'an passé - choisie par la princesse Charlène - qui avait apporté de la modernité à la soirée.

Quatre fois Sinatra

Une soirée dont au panthéon figure toujours Frank Sinatra. Il y a donné de la voix quatre fois en 1980, 1983, 1984 et 1992. Légende à laquelle Seal pensera peut être en se produisant le 27 juillet prochain en Principauté, lui qui a repris quelques standards de Sinatra dans son précédent album. Le chanteur américain et son Love's Divine sera en effet la tête d'affiche de cette édition anniversaire.

Coté décor, les équipes de Monte-Carlo Société des Bains de Mer ont imaginé une déclinaison en rouge et blanc pour la soirée.

Seal en vedette sous les dahlias

Dès leur arrivée au Sporting, les invités pourront contempler des coupes de fleurs composées de milliers de roses. Et les murs de la Salle des Étoiles seront habillés de pampilles et de lustres cristallins, et agrémentés d'une frise composée de 2000 dahlias rouges.

Soirée anniversaire oblige, il n'y aura cette année, pas deux, mais trois animateurs pour présenter la soirée et la tombola. D'abord Maïtena Biraben, fidèle au rendez-vous depuis trois ans. Épaulée par Adriana Karembeu et le médiatique médecin, Michel Cymes. De quoi divertir le millier de convives attendus !