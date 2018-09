PHOTOS. L'ultime prise d'armes du colonel Fringant au Palais princier

L’adieu aux armes

Sous l’œil du souverain hier matin, la passation de commandement s’est déroulée dans la cour d’honneur du Palais, à la cadence d’un 19-Novembre.

Autour du prince et de la princesse Charlène, la princesse Caroline, la princesse Stéphanie, Andréa Casiraghi, Pierre et Béatrice Casiraghi, Louis Ducruet, la baronne de Massy et sa fille Mélanie-Antoinette étaient au rendez-vous marquant les adieux aux armes du colonel Fringant, au service de la famille Grimaldi depuis trois décennies.

Et c’est avec émotion qu’il a embrassé l’étendard une dernière fois avant de le remettre au souverain. Un moment souligné par l’orchestre des carabiniers qui a entonné, en fin de cérémonie, une version de "La Marche de garde consulaire à Marengo", chère aux parachutistes, corps de l’armée dans lequel Luc Fringant a démarré sa carrière militaire.

