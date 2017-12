PHOTOS. Leurs décorations rivalisent d'originalité pour Noël

Comme des gamins, ils se languissent. Impatients d'en découdre. Sans cartable ni trousse, ils attendent sagement de découvrir leur bulletin de notes.

Il s'agit ici des plus belles vitrines de Noël à Antibes, récompensées chaque année par un jury composé de membres du personnel de l'office de commerce, de la CCI Côte d'Azur, de la chambre des métiers des Alpes-Maritimes et du conseil de développement.

122 participants et un seul vainqueur

"Le jury est passé la semaine dernière pour regarder toutes les vitrines, raconte Yoann Cousin, responsable de l'office de commerce d'Antibes-Juan-les-Pins. Il y a deux notes sur 10, pour le respect du thème puis l'originalité, qui font une note sur 20."

Il poursuit: "Le kit de décoration, distribué à chacun d'entre eux, était composé d'un sapin naturel floqué avec effet givré, de deux guirlandes à led blanche et multicolore, et d'un drapeau de façade qui évoque le concours."

Attention, il ne s'agit pas ici d'accrocher une vulgaire guirlande sur un mur ou bien de simplement poser, droit comme un i, un vulgaire sapin en plastique. Dans la cité des Remparts, le concours des vitrines de Noël déchaîne presque les passions. Une compétition bon enfant… avec des notes rendues à la centésimal près.

"Les commerçants jouent le jeu à fond"

Cent vingt-deux commerces se sont pris au jeu cette année, avec pour thème central "Un Noël lumineux". Pour concourir, rien de plus simple: il suffisait de s'inscrire, d'acheter un kit de décorations de base afin de respecter le thème, puis il suffisait ensuite d'y ajouter sa patte, son originalité et sa créativité.

"Chaque année, nous avons de plus en plus de participants qui viennent s'inscrire. C'est le concours qui a le plus de succès, notamment comparé à celui que l'on organise pendant les Voiles d'Antibes. C'est toujours un concours très relevé et les commerçants jouent vraiment le jeu à fond. Il existe une vraie compétition. Une fois les lauréats connus, certains viennent nous dire que ce sont eux qui auraient dû gagner. Mais ceux qui gagnent sont vraiment ceux qui ont fait le plus d'efforts. Et le résultat est là, leurs vitrines mais également l'intérieur de leur commerce valent vraiment le détour."

Cette année, devant une centaine de commerçants qui a fait le déplacement pour connaître le palmarès 2017 tant attendu, c'est Maison de beauté Carita qui a remporté le gros lot avec une note de 16,75/20, devant L'intemporel et Studio Perl qui complètent le podium avec 16,58/20 et 16,28/20. Le magasin Les Templiers, lui, décroche le coup de cœur du jury.

Trouvez le juste prix!

L'office du commerce organise également un jeu concours jusqu'au 3 janvier: Trouvez le juste prix de la vitrine. 6 échoppes proposent en vitrines plusieurs éléments, dont par exemple un overboard ou des machines à café Nespresso, dont il faut trouver le prix au centime près, le but étant de trouver le prix total de la vitrine proposé.

Les 6 commerces concernés sont Mademoiselle Oz (32 av Soleau), La cure gourmande (6 rue de la République), Zhoe & co (8 bd Foch), Choopiz's cupcakes & coffee shop (16 rue Vial), Confiserie Lilamand (place Nationale) ainsi qu'un local du Pam-pam (av Dautheville).