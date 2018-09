PHOTOS. Les Grands Appartements du Palais princier ont attiré les foules aux Journées du patrimoine à Monaco

Une exposition exceptionnelle présente jusqu’au 14 octobre prochain au Palais. Plus ils avancent, plus les yeux des visiteurs s’écarquillent devant les dorures, les peintures, le mobilier d’époque, bref la richesse artistique du lieu.

Christel Giraud et sa petite-fille Céleste, 10 ans, sont déjà venues l’an passé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et elles ne s’en lassent pas. "Mises à part ces journées, on ne trouve jamais le temps d’habitude de venir et pourtant, nous habitons Roquebrune", confie la mère de famille.

La fillette, quant à elle, est absorbée par tant de luxe et de beauté. "Je m’imagine comment ils vivaient avant et je me dis que j’aurais aimé vivre à cette époque", raconte, rêveuse, la petite fille.

Un peu plus loin, un couple sexagénaire ne cesse de s’extasier. "Nous venons de la Loire et je trouve que ces Grands Appartements sont encore plus jolis que ceux des Châteaux de la Loire", n’hésite pas à dire le mari, avide de visiter les autres lieux de la Principauté ouverts au public ce dimanche.