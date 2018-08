PHOTOS et VIDEO. La piétonnisation de la place du Casino provoque des bouchons et la colère des voituriers

Un voiturier de l’Hôtel de Paris expose une autre difficulté: "Nous disposions jusqu’à présent de 40 places de stationnement autour de l’hôtel. Nous n’en avons plus que 15, dont à peine 5 devant l’Hôtel de Paris. Or, beaucoup de nos clients aiment qu’on regarde leur belle voiture. Ils ne vont pas accepter qu’on la gare dans le parking souterrain. Ils viennent aussi à Monaco pour parader devant le Casino de Monte-Carlo et le Café de Paris. Nous ne pouvons pas les décevoir."

En outre, avec ce nouveau plan de circulation, les voituriers doivent effectuer un demi-tour délicat pour rejoindre le parking souterrain.

"On est en train de tuer la place du Casino"

À cet instant arrive devant l’Hôtel de Paris une splendide Lamborghini Aventador jaune. Le temps que le propriétaire du bolide laisse les clés au voiturier et qu’une horde de touristes se presse autour pour prendre photos et selfies, il se sera passé dix bonnes minutes. Pendant ce temps, six autres voitures tout aussi luxueuses patientaient derrière…