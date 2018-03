PHOTOS. Découvrez la salle des mariages décorée par Jean Cocteau, fraîchement restaurée.

Tout droit venue de Paris pour un événement qu’elle ne pouvait décemment pas manquer, Carole Weisweiller – fille de Francine, la mécène de Cocteau – se saisit du bâton de parole.

Rappelant en premier lieu qu’elle est aujourd’hui "l’un des seuls témoins qui a assisté à la création des fresques".

Avant de livrer quelques anecdotes sur celui qui fut un second père.

"Contrairement à Santo Sospir ou à la chapelle de Villefranche, où Cocteau dessinait d’un trait unique, il a fait ici un labyrinthe de lignes. Il me disait qu’il était inspiré par les tambours et les masques africains. Il nous a aussi confié que dans les mairies, rien ne nous porte aux songes."

Mais le magicien Cocteau est parvenu, avec sa salle, à "rendre moins sévère la rigueur du code Napoléon".

Et celle qui l’a souvent accompagné à Menton, du côté du Bastion, de poursuivre: "Il prenait plaisir à tatouer les murs. Je ne l’ai jamais vu aussi heureux que quand il grimpait sur un échafaudage.…"

Habitué à vivre en public

Apostrophant le premier couple qui se maria dans la salle – présent hier soir – le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, souligne combien son prédécesseur, Francis Palmero, avait eu "quelques éclairs de génie". Comme celui de faire venir Cocteau au Festival de Musique, en 1955.

Avant de lui soumettre le projet de la salle des mariages. L’artiste ne put refuser, après avoir reçu un accueil comme il l’aimait.

À la fois "luxueux et simple". Et le maire de citer l’intéressé, dans toute son espièglerie: "Je me suis habitué, pendant mon travail à la mairie, à vivre en public, comme les poissons, les fauves et les singes. Une petite foule, derrière une balustrade, me regarde travailler (...) Il y en a qui me photographient. Il se pourrait qu’ils me jetassent du pain…"

De mémoire de Mentonnais, seul du riz a été jeté aux abords de "sa" salle. En soixante ans d’existence.

Savoir+

Des visites guidées exceptionnelles sont prévues samedi et dimanche. Rens. 04.92.10.97.10.