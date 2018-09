Opération séduction réussie pour le jet à bras

Durant cinq jours, six stagiaires âgés de 16 à 21 ans ont appris à dompter une bête : le jet à bras (*). Et quoi de mieux pour ces derniers que de participer à cette école de pilotage entourés des membres du Roca Jet Club et de Lisa Caussin-Battaglia, représentante monégasque aux championnats du monde UIM ?

« Nous souhaitons faire découvrir notre activité et le RJC, raconte Jean-Paul...