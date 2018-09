Nouvelles activités à l'école municipale de danse de Beausoleil

L'école municipale de danse de Beausoleil qui propose des activités de tous niveaux pour les enfants et les adultes, fait sa rentrée. Mais cette saison, l'école accueille de nouvelles disciplines, street dance et break dance pour les jeunes, gymnastique douce pour les femmes enceintes et les seniors ; danse pour les bébés et remise en forme pour leurs jeunes mamans... La directrice de l'école, Véronique Schaulfelberger, le dit : « Les bienfaits de la danse, c'est pour tous les âges et à chaque moment de la...