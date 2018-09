Nous voulons vite un projet pour le Larvotto

Dans le rôle d'élu des Monégasques qu'il affectionne tout particulièrement, le président du Conseil national Stéphane Valeri est allé à la rencontre des commerçants de la promenade du Larvotto pour évoquer la saison estivale et envisager l'avenir. Chez presque tous, le moral n'est pas au beau fixe car après un été où le chiffre d'affaires à baissé en raison du mauvais temps et du chantier de l'extension en mer, les restaurateurs et le patron de la salle de sport ne savent absolument pas ce qu'il va advenir de la promenade du Larvotto.

Alors, face à cette incertitude, les commerçants, qui ont besoin évidemment d'organiser leur budget et passer leurs commandes, attendent tous des informations. Claude Serra, propriétaire exploitant de la salle de sport, explique : « Le ministre d'État Serge Telle est passé. C'est bien mais nous aurions voulu une communication plus importante. Car en réalité, on ne sait rien du...