Nos 6 bons plans pour manger rapide et pas cher à Monaco

Fast-food n’est pas synonyme de malbouffe. Le but premier de la restauration rapide est de faire gagner du temps au client. Du temps, mais aussi de l’argent.

Au départ, il y avait les burgers, les hot-dogs, les pizzas, puis les commerces de restauration, gérés et animés par des chaînes ou par des particuliers, se sont diversifiés pour satisfaire au mieux les attentes alimentaires des familles, des travailleurs, des jeunes et des seniors. Il ne reste plus qu’à vous laisser tenter. Mais attention, si vous cherchez des fast-food vietnamiens ou des tacos, ne cherchez plus, ils n’existent pas en Principauté.

Environ soixante-dix établissements proposant de la restauration de type rapide sont implantés à Monaco. Voici notre sélection.

1. Burgers