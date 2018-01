Noces de diamant des époux Pastor

Soixante. Soixante ans qu'ils sont mariés aujourd'hui. Des milliers et des milliers de jours d'amour pour que tout soit heureux pour toujours. « Amour », « fidélité », « tolérance », mais aussi « enfants », « travail », « voyages », voici quelques-unes des clés du bonheur familial du docteur Jean-Joseph Pastor et de son épouse Jeannine qui fêtent aujourd'hui leurs noces de diamant.



Un bonheur qu'ils ont partagé discrètement et avec un dévouement total avec la famille princière. Entre les époux Pastor et le prince Rainier-III, puis son fils Albert II et ses sœurs, est née une amitié indéfectible, soudée par le temps, comme un lien filial, quelque chose qui est aussi de l'ordre du « pour toujours ».



Noces d'or au Palais princier



Car durant trente ans, le cardiologue a été le médecin personnel du souverain Rainier-III. Alors, bien sûr, Jean-Joseph Pastor se rappelle : « En 2008, mon épouse et moi avons fait les noces d'or au Palais princier, invités par surprise. Le prince et ses deux sœurs nous ont offert un magnifique plat en argent avec leurs signatures gravées. Nous avons bu du champagne, avons parlé du pays et avons...