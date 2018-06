No finish line, arrêté anti-mendicité, passeur condamné: voici votre brief info de ce mercredi matin

No finish line. Cinq jours et quatre nuits d'une course sans ligne d'arrivée et à but caritatif: c'est ainsi que l'on pourrait résumer la No finish line. Elle débarque à Nice ce mercredi. Voici cinq choses à savoir sur cette initiative, créée il y a près de vingt ans à Monaco.

Arrêté anti-mendicité. Le maire de Nice a annoncé qu'il allait prendre un arrêté anti-mendicité d'ici à la fin de la semaine. "En mai, les services de la Ville ont recensé 609 personnes dans la rue dont 403 se livrent à la mendicité. Parmi eux, 59 enfants âgés de moins de 15 ans", justifie-t-il. Retrouvez son interview ici.

Passeur condamné. Après avoir été interpellé à la sortie de l'autoroute à Menton pour avoir fait passer la frontière à des migrants, un Niçois de 38 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Nice. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 2.000€ d'amende.

#Météo