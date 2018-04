Nikos Aliagas, ambassadeur de luxe pour PhotoMonaco

Un dédale des genres. Dans le petit labyrinthe de la salle des expositions du quai Antoine-1er, la photographie se veut éclectique. Dans tout ce qu'elle a de plus beau et mystérieux à offrir. Chacun des dix-huit exposants de la première édition de PhotoMonaco - pour la majorité des galeries internationales - y va de son œil aiguisé. D'hier à aujourd'hui. Ici, des paysages azuréens ou d'ailleurs. Là-bas, des portraits purs et sensuels. Ou encore des clichés de charme, voire de nu, en passant...