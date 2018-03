Niçoise emprisonnée en Thaïlande, changement d'heure, voyager avec son animal: votre brief info de ce mercredi matin

Niçoise emprisonnée en Thaïlande. Lydia, la Niçoise de 21 ans inculpés en Thaïlande avec 6 autres touristes Français, pour des faits de séquestration et d’extorsion de fonds a été libérée sous caution. Une cagnotte, mise en ligne par des amis de Lydia, réclamait 15.000 euros pour la faire sortir de prison.

Changement d'heure. C'est pour bientôt! Si le passage à l'heure d'hiver se révèle souvent être une bonne nouvelle pour notre sommeil (on dort une heure de plus), le passage à l'heure d'été est beaucoup moins indolore. Dimanche 25 mars prochain, on dormira une heure du moins.

Voyager avec son animal. Vous prenez l'avion avec votre animal? Sa santé est peut-être en danger. Comme les bagages, les animaux doivent passer par le scanner à rayon X de l'aéroport de Nice. Une mesure de sécurité qui peut s'avérer dangereuse si l'exposition est répétée. Retrouvez notre enquête.

