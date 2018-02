Neige, Les Rolling Stones en concert, suicide à la prison de Nice: voici votre brief info de ce lundi matin

Neige. Le grand froid venu de Russie s'abat sur la Côte d'Azur. Météo France a émis un bulletin de vigilance orange neige et verglas jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 20 cm de neige sont attendus localement dans l'ouest du département. Les flocons sont également attendus sur le bord de mer et devraient légèrement saupoudrer les routes.

Les Rolling Stones en concert. Le groupe de rock britannique se produira sur la scène de l'Orange Vélodrome à Marseille le 26 juin. Et c'est l'unique date en France. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood prolongeront leur tournée "No Filter" en Europe cet été.

Suicide à la prison de Nice. Un détenu a mis fin à ses jours ce samedi à la maison d'arrêt de Nice. L'homme, âgé de 45 ans, s'est suicidé par pendaison. En 2 ans, on dénombre 9 suicides au sein de l'établissement pénitentiaire, sans compter les tentatives.

#Météo