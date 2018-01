Monaco résolu à lutter contre la traite des êtres humains

à l'occasion du 24e Conseil Ministériel de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) tenu à Vienne, le conseiller de gouvernement-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Gilles Tonelli, a réaffirmé l'attachement de Monaco aux règles fondamentales du droit international, au premier rang desquelles figure la défense des droits de l'Homme, de l'état de droit et de la démocratie, ainsi que le respect des principes de justice et de paix.

