Monaco II toujours sans succès Cannes : vite fait, bien fait

Les Monégasques, réduits prématurément à dix après l'expulsion de Panzo (10'), ont réussi à ouvrir le score face à des Hyérois qui ont offert deux visages hier. Mais les hommes de Bechkoura n'ont pas réussi à conserver leur avantage en craquant à un quart d'heure du coup de sifflet final. Un but égalisateur qui les empêche de signer leur premier succès de la saison. « On a baissé de rythme après la pause et, avec la fatigue, on a pris ce but », regrettait le jeune Massengo.

Dès l'entame, les joueurs du Rocher s'étaient montrés les plus entreprenants. Ils se procuraient une bonne occasion par le virevoltant Gaspar mais sans résultat. Puis, les Varois entamaient...