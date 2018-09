Monaco combat la traite des enfants au Sénégal

Le 20 septembre, Isabelle Berro-Amadeï, ambassadeur, Représentant permanent de Monaco auprès de l'ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) et Jean-Luc Lemahieu, directeur de la Division de l'analyse des politiques et des relations publiques au siège de l'ONU, ont signé, à Vienne, un nouvel accord de partenariat qui vise à poursuivre l'assistance aux victimes de la Traite au Sénégal, notamment les enfants.

