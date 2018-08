Michel Perichon, pilote : Le terrain idéal pour une approche Nord-Ouest

Ancien commandant de bord et instructeur avec plus de 20 000 heures de vol au compteur, Michel Perichon est le premier à avoir évoqué l'approche Nord Ouest, dont fait état Jacques Pouplot. Il nous en explique les avantages. « Ça limiterait les nuisances avec très peu de population survolée. Nous avons le terrain idéal pour une approche B-RNAV Visual, utilisée dans beaucoup de pays. Elle consiste à une approche aux instruments et une phase finale à vue. Elle permet de s'affranchir de beaucoup de...