Mais qui est (vraiment) cet horticulteur réputé dans les Alpes-Maritimes qui implante sa première boutique d'art floral à Monaco

Un parfum de fraîcheur et une touche de couleurs enrobent le bas de la rue Princesse-Caroline depuis l’ouverture, au cœur de l’été, d’une enseigne "Roni Fleurs". La première en Principauté et la sixième pour la dynastie Barelier, apôtre de l’art floral dans les Alpes-Maritimes depuis 1887.

Derrière la porte ce matin d’été, Robert Barelier. Un jeune homme de 78 ans au sourire avenant, coiffé d’un grand chapeau bleu et relevé d’une chemisette à fleurs.

Autour de lui, des plantes épanouies, nourries du timbre apaisant de Norah Jones et bercées par les contes du volubile fleuriste.

"Une composition ne doit pas être monotone. été comme automne, elle doit donner de la vie.Quand vous rentrez dans un appartement et que vous la regardez, vous devez vous sentir bien et protégé. Une maison sans fleurs, c’est une prison sans cœur."

"J’ai les coudes qui touchent par terre"

Au milieu de quelques spécimens fraîchement transportés de ses ateliers d’Antibes Juan-les-Pins, Robert Barelier évoque les bienfaits de sa terre nourricière. "Quand on a un beau terrain, on a de bons reins! Aujourd’hui, on dirait...