Louka en finale de Destination Eurovision

Le « gamin » de Menton s'est qualifié. Samedi soir, au terme de la première demi-finale de Destination Eurovision (1) - le jury français (Amir, Isabelle Boulay et Christophe Willem) et les trois juges internationaux (chefs des délégations suédoise, italienne et biélorusse) - ont choisi d'envoyer quatre artistes (2) en finale le 27 janvier prochain… dont le Mentonnais Louka.



Le jeune artiste a interprété Mamma Mia, un morceau écrit et...