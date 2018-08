Les U23 de l'UC Monaco prennent de la vitesse

Chaque année, les visages du peloton monégasque des Espoirs U23 changent. Colombiens, Italiens, Suisses, Irlandais, ils sont nombreux à présenter leur candidature lorsque la saison touche à sa fin et que l'Union cycliste de Monaco ouvre son recrutement.



« Ce n'est pas une période facile pour nous. Il y a beaucoup de coureurs qui veulent rejoindre notre club. Nous sommes extrêmement sollicités. Parfois, ils viennent de loin et outre les capacités sportives, il faut qu'ils puissent s'adapter rapidement et apprendre à vivre avec les autres et être loin de chez eux surtout. Il ne faut pas que nous nous trompions », explique Guido Possetto, directeur l'UC...