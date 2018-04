Les tirailleurs sénégalais réhabilités dans un webdoc

J'interviens régulièrement dans des classes de collège ou de lycée. Et quand je parle de la Première Guerre mondiale, des jeunes issus de l'immigration me disent que ce n'est pas leur histoire. Et pourtant si… »



Stéphanie Trouillard est journaliste à France 24. Dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18, elle a produit de nombreux documentaires sur le conflit et ses ramifications, depuis fin 2013. Une mission qui l'a rapidement conduite en terre azuréenne, sur les traces des tirailleurs sénégalais. Auxquels elle consacre une vidéo de quinze minutes, mise en ligne le 23 mars sur le site de la chaîne TV.



Les sœurs Munet et Bakary Diallo



« Nous sommes pas mal lus et...