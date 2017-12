Les temps forts de l'année culturelle Hercule Florence, le héros retrouvé

C'était un rêve. Puis un pari. Dédier Monte-Carlo le temps d'une nuit à la danse sous toutes ses formes. Toutes ses expressions. L'envie de Jean-Christophe est devenue réalité le 2 juillet dernier.



Et ce fut une grande fête populaire, animée, originale et gratuite. Du jamais vu ou presque dans une Principauté bien cadrée. Avec un pic de fréquentation de plus de 10 000 personnes au plus fort de la soirée, cette première Fête de la Danse fut un succès. Qui a mobilisé 250 danseurs.



Une façon de montrer que la Principauté est aussi terre à des événements populaires et gratuits dans la bonne humeur. Pour développer peut-être d'autres projets alors que la Nuit Blanche semble dissoute ? Pour la Fête de la Danse en tout cas, la volonté de Jean-Christophe Maillot est d'en produire une tous les deux ans. Rendez-vous (peut-être) en 2 019.



