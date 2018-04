Les rochers du Buse à Cabbé

Située au quartier de Cabbé et enserrée dans un écrin de végétation aux aspects tropicaux, la plage du Buse avec son eau particulièrement claire donne immédiatement à penser aux pays lointains. Elle n'est pourtant située qu'à 5 ou 6 minutes à pied de la gare de Cabbé-Roquebrune et l'on y accède par deux sentiers et escaliers assez abrupts… le plus difficile étant la remontée !



Quoi qu'il en soit, le dépaysement est assurément « au bout du...