Les Jardins du Mont-Boron vus par l'artiste Esther Morisse

Le printemps fait son apparition avec l'éclosion de fleurs multicolores à la Galerie du service culturel… ou plutôt aux « Jardins du Mont-Boron », thème de la série de peintures signée de l'artiste niçoise Esther Morisse.



Une vingtaine d'œuvres, dont 3 triptyques et 4 diptyques de grand format. Des toiles qui égaient par des couleurs douces et apaisantes, et séduisent par la finesse et la structure très travaillée du dessin, réalisé au fusain...