Les ingrédients du succès de la fête patronale à Castellar

Les festivités avaient commencé dès la veille avec une soirée mousse réussie. Puis, le matin, le saint patron Bernard de Clerveaux a été célébré par une messe en musique et la procession avec les hommes du CCFF*, coorganisateur de la fête.

Le maire Huguette Layet a ensuite pris la parole. Parmi les sujets abordés: classement de la route de la Condamine en voie départementale, parking Saint-Antoine, nouveau camion d’intervention pour le CCFF, Palais Lascaris, préau et entrée sécurisée à l’école, permaculture…

Tout en saluant les acteurs de la vie castellaroise et s’inquiétant sur le rôle de maire de petite commune, Huguette Layet a également adressé parcimonieusement des piques à ses adversaires politiques et autres détracteurs. Concluant son discours par un "fan ben et laïssa dire!".

800 convives

Puis la soirée, faite de soupe au pistou, de chants et d’un bal, a rassemblé une foule des plus impressionnantes. "Nous comptabilisons plus de 800 convives pour cette très bonne soirée, se réjouit le maire, la louche en main. C’est une tradition qu’élus et employés municipaux distribuent la soupe."