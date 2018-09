Les Grands Appartements ont attiré 2 634 visiteurs

Rendre le patrimoine accessible à tous et le faire vivre, c'est aussi un bon moyen de le préserver et de l'inscrire dans les mémoires du plus grand nombre. En Principauté, ce dimanche, ils étaient nombreux à venir visiter les trésors patrimoniaux et assister aux diverses animations musicales proposées lors de cette Journée européenne du patrimoine.

« On ne trouve jamais le temps d'habitude »

Devant le Palais princier, somptueuse résidence aux caractéristiques architecturale du Grand Siècle, de nombreux locaux et touristes attendent pour visiter les magnifiques et Grands Appartements « réservés aux...