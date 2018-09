Les gagnants du concours de la photographie sous-marine sont...

Dans la catégorie "objectif non interchangeable", Jerome Marc et Valérie Ferreti ont reçu le premier prix, Thomas Brezzo et David Berrut le second et Guy Spadacini Guy et Suzy Beach, le troisième.

Dans celle des "objectifs interchangeables", c’est de nouveau Florence Roux et Béatrice Landreau qui prennent la tête du classement, suivies de David Roger et Loïc Thomas et Marc Berset et Géraldine Neglia qui complètent le podium.

Chez les enfants, le Prix "Argentique Merou" revient à Ana Fiona Toullec qui remporte également le coup de cœur du jury.

Sara Bas Junod et Anton Grozdanic remportent respectivement les 2e et 3e prix. Lucas Gelpi remporte, quant à lui, le Prix "Numérique Méduse", suivi par Elisa Rodelat.

Enfin, le Prix «Numérique Hippocampe» a été attribué à Marina Pagano, le second est remporté par Alenzo Parry et le 3e par Jan Toullec.