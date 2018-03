Les clubs des Sablettes ont déménagé dans le Careï

Le jeu des chaises musicales a démarré. Pour que les premiers locataires des Sablettes 2.0 puissent s'installer au début de l'été, il fallait que les anciens déménagent. Ceux qui n'entraient pas suffisamment en harmonie avec l'ambiance de la future esplanade. En d'autres termes : les clubs sportifs. Et plus précisément les Archers de Saint-Michel, l'Athlétic club de Menton, le Judo club et la section ping-pong de Menton Plus. Tous quatre « invités » à rejoindre un nouvel espace dans le Careï. Le rez-de-chaussée des Lavandières, réaménagé pour un coût de 790 000 euros (parmi lesquels 57000e pris en charge par le bailleur...