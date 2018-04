Les 5 temps forts de la 2e Monaco Ocean Week

L'événement qui va mobiliser toutes les énergies et les attentions en Principauté cette semaine commence aujourd'hui… à Edimbourg. Jusqu'à demain soir, plus de 80 acteurs de la gestion et de la protection des océans sont réunis dans la capitale écossaise pour travailler sur trois sujets majeurs : l'économie bleue dans les mers septentrionales ; les aires marines protégées et le changement climatique ; l'aquaculture et les aires marines protégées. Des décideurs gouvernementaux, organisations institutionnelles, scientifiques, membres du secteur privé et de la société civile seront...