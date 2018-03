Le Yacht-club de Monaco souhaite créer une "mini Silicon Valley" du yachting

"Transmission, éducation, innovation": voici les trois principaux "points de rencontre" que Bernard d'Alessandri, secrétaire général du Yacht-Club de Monaco, veut consolider pour qu'une "mini Silicon Valley" du yachting se crée entre la Principauté et Saint-Tropez, notamment grâce à la nouvelle génération d'ingénieurs.

Car si l'industrie des yachts et super-yachts est méconnue, et globalement cantonnée dans un système anglo-saxon, elle représente toutefois à Monaco le quatrième secteur le plus...