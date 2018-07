Le théâtre, l'art de la vie

Rien ne destinait le fort Antoine à devenir un théâtre. Et pourtant, depuis 1970, à l'initiative du Prince Rainier-III, il est un des lieux culturels incontournables de la Principauté. Jo Bulitt, le programmateur et Charles Curau, directeur des Affaires culturelles ne sont pas non plus étrangers à cela, tant ils sont passionnés par le lieu mais aussi par l'art théâtral.



« Chaque saison nourrit la suivante »



Tous les ans, chaque été, une fois par semaine, une troupe se produit sur la scène de pierre du théâtre. Et c'est Jo Bulitt, en totale liberté qui est chargé de la programmation au caractère international, avec des compagnies venant d'Iran, d'Israël ou encore d'Argentine, mais aussi éclectique avec du théâtre physique, musical et des marionnettes. « Nous proposons de la nouveauté, des...